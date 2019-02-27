Станции "Путиловская" и "Юго-Западная" появились на картах Петербурга

На картографическом сервисе обозначена Красносельско-Калининская линия метро.

Строящиеся станции "Юго-Западная" и "Путиловская" новой линии петербургского метрополитена появились на картографическом сервисе "Яндекс.Карты". Об этом первым сообщил Telegram-канал "Подземник", который ведёт сотрудник "Метростроя Северной столицы".

В мобильном приложении и веб-версии сервиса между станциями отмечена коричневая линия, соответствующая будущей Красносельско-Калининской ветке. Обе станции подписаны и имеют пометку "вход закрыт". "Юго-Западная" обозначена на пересечении проспектов Маршала Казакова и Маршала Жукова, а "Путиловская" — на улице Васи Алексеева, между проспектами Маршала Говорова и Стачек.

Фото: Telegram-канал "Подземник"

Напомним, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на прямой линии с горожанами подтвердил, что Красносельско-Калининскую ветку метро в городе откроют до Нового года.

Фото: Telegram-канал "Подземник"

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге построят станцию метро "Улица Доблести" в 2028 году.

Фото: Telegram-канал "Подземник"