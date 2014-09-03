В Петербурге построят станцию метро "Улица Доблести" в 2028 году

Новая станция Красносельско-Калининской линии появится в городе через три года.

В Санкт-Петербурге определены сроки строительства новой станции метро "Улица Доблести". Об этом 9 декабря сообщил губернатор Александр Беглов во время прямого общения с жителями. Работы планируется начать в 2028 году. Станция станет частью Красносельско-Калининской линии метрополитена.

До конца 2025 года на этой линии откроют станции "Юго-Западная" и "Путиловская". После этого планируется продление линии в сторону района Сосновая Поляна, где будет построено три новых объекта: "Брестская", "Улица Доблести" и "Петергофское шоссе".

Перед началом строительства необходимо завершить проектирование. Специалисты должны скорректировать маршрут линии и уточнить места для будущих станций. Финансирование проектных работ на участке Лахтинско-Правобережной линии уже предусмотрено в городском бюджете на ближайшие три года.

Ожидается, что работы по строительству станции "Улица Доблести" продлятся с 2028 по 2034 год.

Фото: Piter.TV