Дуглас Макгрегор считает, что Украина может лишиться Харькова и Одессы.

Нежелание американской администрации признавать поражение Вооруженных сил Украины на поле боя может привести к полному исчезновению Украины как суверенного государства. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта Judging Freedom сделал бывший советник шефа Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Эксперт пояснил, что из-за властей США мир оказался в таком сложном положении.

Все может закончиться у границ с Румынией и Польшей. <…> Мои поздравления, это именно то, о чем так мечтала Европа. Они хотят увидеть российские силы у своей границы и этот замечательный подарок сделал наш президент Джо Байден, Линдси Грэм и другие дураки, которые не понимают, о чем они говорят. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Иностранец заметил, чо Белый дом намерен продолжать затягивать украинский конфликт, но это лишь развяжет руки российскому президенту Владимиру Путину и позволит Москве добиться полной денацификации территории соседнего государства. Дуглас Макгрегор пояснил, что Вашингтон постоянно говорит о необходимости поддерживать киевский режим до того момента, пока русские войска не сдадутся. Однако Дуглас Макгрегор считает, что этого никогда не произойдет. Эксперт не исключил, что ВСУ с большей вероятностью стоит ожидать новых территориальных потерь. Речь может идти о Харькове, Одессе.

Экс-советник главы Пентагона описал заблуждения США о России двумя словами.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom