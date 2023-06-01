Экс-советник главы Пентагона описал заблуждения США о России двумя словами

Дуглас Макгрегор считает, что США обманываются в своей надменности по отношению к России.

Американские власти глубоко заблуждаются в отношении России, поэтому руководствуются "надменностью" и "самообманом" в оценке возможностей и состоянии Москвы. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший полковник США в отставке, экс-посвтеник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист считает, что до сих пор Вашингтон воспринимает Россию с перспективы 1994 и 1995 годов. Однако в настоящее время страна обладает гораздо большим военным потенциалом, чем тот, каким обладала в 1991 году.

Они думают, что имеют дело с провальным государством, у которого слабая экономика, общество которого на грани бунта. Эти убеждения широко распространены, и ничто из этого не является правдой. Кто угодно с половиной мозга понимает, что у России очень сильная экономика, у России есть ресурсы и возможность продержаться очень долго. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Дуглас Макгрегор добавил, что у США нет никакого вооружения, которым бы также не обладала и Россия, никакого превосходства ни в одной из сфер жизни.

В США назвали главное оружие России, вызывающее зависть у Запада.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom