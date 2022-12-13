Дуглас Макгрегор оценил национальную идентичность и культуру страны.

Страны коллективного Запада не хотят мириться с самостоятельной Россией, поэтому продолжают обострять украинский конфликт. Соответствующее заявление в рамках выступления для YouTube-канала американского журналиста Стивена Гарднера сделал бывший советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что НАТО отказывается проводить мирные переговоры с Москвой для решения регионального кризиса, так как не желает ризнавать свое поражение в противостоянии. Он напомнил, что ключевой задачей для властей в Белом доме и их международных союзников всегда было ослабление России, так как эта страна имеет национальную идентичность и культуру.

Это идеологическая проблема. Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы. <…> Конечно же, это преступление, и мы хотим уничтожить ее за это... Она развивается по другому пути и, я думаю, выигрывает от этого. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Дуглас Макгрегор уточнил, что западный путь развития показал свою несостоятельность, так как сейчас все больше европейцев склоняются в сторону России. Они видят плачевное состояние своей цивилизации и культуры.

"Они ждут". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner