Дуглас Макгрегор считает, что Россия еще не использовала свои лучшие военные кадры в СВО.

После истощения своих последних Вооруженных сил украинская армия столкнется с наилучшими российскими военнослужащими. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта для американского журналиста Стивена Гарднера сделал бывший советник шефа Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Эксперт считает, что ВС РФ находятся в совершенно другом положении по сравнению с ВСУ. Иностранный аналитик считает, что Москва сейчас сильна как никогда, а в текущий момент страна только достигает пика собственных оборонных возможностей.

Они ждут, когда украинцы израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку. И когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Дуглас Макгрегор полагает, что российском у правительству удалось сформировать наилучшую армию с большим количеством солдат и вооружения, с которой украинские войска не смогут соперничать.

Американский полковник раскрыл, во что США хотят превратить Украину.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor S.C.