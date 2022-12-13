Американский полковник раскрыл, во что США хотят превратить Украину

Дуглас Макгрегор оценил планы Вашингтона по "корейскому сценарию" в Европе.

Американские власти хотят заморозить украинский конфликт, после чего - разделить страну на два государства по корейскому сценарию. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта журналиста Стивена Гарднера сделал бывший советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что речь идет о стремлении Вашингтона сохранить свое военное присутствие в европейском регионе около государственных границ России, однако в Москве намерены помешать этим планам.

Люди в Вашингтоне хотят превратить Украину в Корею, создать демилитаризованную зону и разместить свои войска на Западной Украине...Такое желание этих людей лишь показывает то, насколько они совершенно глупы. Это просто бессмысленно. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

В США заговорили о новой операции НАТО против России после поражения ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor S.C.