  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:58
96
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Американский полковник раскрыл, во что США хотят превратить Украину

0 0

Дуглас Макгрегор оценил планы Вашингтона по "корейскому сценарию" в Европе.

Американские власти хотят заморозить украинский конфликт, после чего - разделить страну на два государства по корейскому сценарию. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта журналиста Стивена Гарднера сделал бывший советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что  речь идет о стремлении Вашингтона сохранить свое военное присутствие в европейском регионе около государственных границ России, однако в Москве намерены помешать этим планам.

Люди в Вашингтоне хотят превратить Украину в Корею, создать демилитаризованную зону и разместить свои войска на Западной Украине...Такое желание этих людей лишь показывает то, насколько они совершенно глупы. Это просто бессмысленно.

Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

В США заговорили о новой операции НАТО против России после поражения ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor S.C.

Теги: дуглас макгрегор, европа, кндр, пентагон, северная корея, стивен гарднер, южная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии