В США заговорили о новой операции НАТО против России после поражения ВСУ

Отказываясь признавать поражение киевского режима, американские власти могут пойти на проведение операции на территории Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший советник шефа Пентагона, полковник СШа в отставке Дуглас Макгрегор.
В Вашингтоне сохраняются настроения в поддержку Киева. Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут быть введены на территорию Западной Украины в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения...
Дуглас Макгрегор, полковник США в разведке
Иностранный эксперт добавил, что после освобождения города Артемовска из-под контроля киевского режима даже в Белом доме стали говорить о невозможности победы Вооруженных сил Украины. Дуглас Макгрегор предупредил о том, что на фоне критического положения армии ВСУ страны коллективного Запада могут решиться на открытую интервенцию. В свою очередь это решение может повлечь за собой катастрофические последствия для региона и мира. Экс-полковник США добавил, что важно урегулировать кризис мирным путем, как предлагала Москва еще до обострения ситуации, когда говорила о сохранении нейтралитета Украиной. По мнению аналитика, сейчас эта возможность уже упущена.
Повторил ошибку Гитлера. В США заговорили о поворотном моменте на Украине.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Начались вбросы про спасение украинской верхушки. Дальнейшее развитие событий вижу так: Запад самолично ликвидирует Зеленского и на Россию свалят. Ибо "игра" должна продолжаться!