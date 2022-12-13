В США заговорили о новой операции НАТО против России после поражения ВСУ

Дуглас Макгрегор рассказал об упущенных возможностях по вине Запада.

Отказываясь признавать поражение киевского режима, американские власти могут пойти на проведение операции на территории Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший советник шефа Пентагона, полковник СШа в отставке Дуглас Макгрегор.

В Вашингтоне сохраняются настроения в поддержку Киева. Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут быть введены на территорию Западной Украины в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения... Дуглас Макгрегор, полковник США в разведке

Иностранный эксперт добавил, что после освобождения города Артемовска из-под контроля киевского режима даже в Белом доме стали говорить о невозможности победы Вооруженных сил Украины. Дуглас Макгрегор предупредил о том, что на фоне критического положения армии ВСУ страны коллективного Запада могут решиться на открытую интервенцию. В свою очередь это решение может повлечь за собой катастрофические последствия для региона и мира. Экс-полковник США добавил, что важно урегулировать кризис мирным путем, как предлагала Москва еще до обострения ситуации, когда говорила о сохранении нейтралитета Украиной. По мнению аналитика, сейчас эта возможность уже упущена.

Повторил ошибку Гитлера. В США заговорили о поворотном моменте на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom