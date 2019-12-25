"Петроэлектросбыт" включает в свою квитанцию оплату услуг радиосвязи

Новые квитанции получат 19 тыс. лицевых счетов в Выборгском и Приморском районах.

О том, что ЕИРЦ "Петроэлектросбыт" скоро расширит перечень услуг, за которые петербуржцы будут платить по единой квитанции, стало известно на прошлой неделе. Теперь в квитанциях прописаны радиосвязь и кабельное телевидение.

В ноябре новые квитанции, которые включат в себя начисление абонентской платы за кабельное телевидение и интернет-абонентам ООО "КТВ" (г. Петергоф) и услуги связи проводного радиовещания в пользу ФГУП РСВО СПб, получат 19 тыс. лицевых счетов в Выборгском и Приморском районах. Отмечается, что у всех потребителей заключен прямой договор с ФГУП.

Также три управляющие организации (К "ЖилКомплекс", УК "ЖКС № 1 Кировского района" и УК "НеваСпецСервис") будут получать единый платежный документ, в которых будут указаны все коммунальные и жилищные услуги – электроэнергия, горячая и холодная вода, отопление, водоотведение, содержание жилого помещения, взносы на капремонт.

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Фото: Piter.TV