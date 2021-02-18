Эксперимент Piter TV: отключаем радиоточку в квартире

Петербуржцы, внимательно изучающие платежные квитанции за квартиру, наверняка знают, что платят, ко всему прочему, еще и за радио. А как отключить услугу, часто не совсем понимают. Корреспондент Глеб Ключников подробно изучил этот вопрос на собственном опыте.

Все, кто хоть раз бывал в центре Петербурга видели характерную картину – исщербленное проводами небо. Некоторые из этих проводов – радийные, и проведены почти в каждую квартиру дома. Через эти точки можно, например, послушать основные государственные радиостанции. Однако, честно, таких радиофанатов осталось не много. Но платить продолжают все. За год набегает больше тысячи рублей.

Когда жильцы видят эту графу расходов в своем "розовом квитке", то задаются вопросом: как отключить услугу? Залезают в интернет, находят компанию "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО), и сталкиваются с первыми трудностями:

Я давно планировала отключить радиоточку, но руки дошли только после январских праздников. Я очень долго ждала ответа от оператора. Когда меня попросили назвать, по какому адресу необходимо отключение, то потом очень долго проверяли, нахожусь ли я в их ведомстве. Когда убедились, что все в порядке - записали на ближайшую дату: апрель. Наталья Бутакова, жительница Петербурга

Мы выяснили, что еще несколько жителей Петербург, записавшихся на услугу в конце января, столкнулись с той же проблемой – очень большой срок ожидания. Многих волнует и то, сколько еще придется ждать, пока ненужную услугу уберут из общего счета. Так что мы решили поставить эксперимент – отключить радиоточку и внимательно изучить всю процедуру.

В теории, отключить ее не так уж и трудно – достаточно просто позвонить или написать в офис РСВО. Правда, за услугу эту придется заплатить вроде бы и символические, но 100 рублей. Это, кстати, всего на два рубля дешевле ежемесячного обслуживания точки, которое составляет 102,5 рубля. Так что пробуем звонить.

Оператор ответила мне спустя 17 минут, объяснив это тем, что сейчас "весь город им звонит". Попросила назвать адрес для проверки наличия точки. После того, как все эти формальности были учтены, оператор предложила прийти к ним через неделю уже для подачи заявления на отключение. Странно, что мне пришлось ждать всего неделю после звонка, когда как у других этот срок растянулся на месяцы. Эту ситуацию попытался объяснить сотрудник ЖСК Сергей Акимов, который сам прошел через процедуру отключения:

С этим первый раз сталкиваюсь. Возможно, у них болеют сотрудники, потому что они ходят по квартирам, сами монтажники, которые отключают, неполный штат. Я сам работаю в ЖСК и сталкиваюсь постоянно, что то сантехник заболеет, то еще кто. Ковид, он для всех. Сергей Акимов, сотрудник ЖСК

Прошла ровно неделя с того момента, как мы обратились в РСВО за услугой отключения радиоточки. Мы приехали к их офису и прошли процедуру. Внутри нас попросили заполнить стандартное заявление, где надо указать номер лицевого счета квартиры, после чего взять талончик – так, дескать быстрее, чем дожидаться времени по записи. Однако уже в очереди убедились, те, кто записывался заранее – в приоритете.На мой вопрос об оплате ответили честно, не лукавя:

Услуга платная за отключение. Суды мы все выиграли, мастер выходит на линию, отключает, работает платно. Сотрудник РСВО

Приятно удивило, что в офисе я провел в совокупности минут 20. Да и то, по большей части, ждал в очереди. Сама процедура – это написание заявления и подача его в кассу. Дальше вам выдают справку и квитанцию, которую можно оплатить в любом банке или мобильном приложении. Формально радиоточку отключают с момента выдачи вам справки, так что уже со следующего месяца эта графа расходов в квитанции исчезнет.

По итогу эксперимента осмелюсь сделать вывод, что самым трудным этапом оказалось ожидание оператора на линии, ибо все остальное – элементарные бюрократические процедуры.

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Видео, фото: Piter.TV