Эксперимент: как Piter TV впервые добирался до работы на велосипеде

Эксперимент мы решили провести в день акции — 14 февраля. Корреспондент Piter TV Глеб Ключников впервые за очень долгое время оседлал железного коня и чуть не умер. От восторга.

В прекрасный солнечный день 14 февраля помимо Дня всех влюбленных прошла всемирная акция "На работу на велосипеде". Редакция решили узнать, насколько комфортно будет человеку, впервые севшему за руль двухколесного транспорта, добраться на работу в Петербурге. Итак, моя основная задача: прочувствовать на себе доступность городской велоинфраструктуры.

Маршрут будет пролегать от Конногвардейского бульвара до станции метро "Волковская, где в ТЦ "Радиус" расположена редакция Piter TV. Всего — восемь километров за ориентировочный час.

Во время езды я начал с тротуара и сразу понял, что на нем лучше не гнать, чтобы никого не сбить. На пешеходном переходе, кстати, обязательно спешиваться — иначе водитель рискует не заметить вас и сбить.

Моей первой остановкой стала набережная реки Фонтанки, где расположена самая известная и самая скандальная велодорожка Петербурга. Скандальная она потому, что водители как машин, так и туристических автобусов облюбовали выделенную полосу для нелегальной парковки.

При этом, сама полоса движения сузилась, из-за чего на набережной участились пробки. Недавно в Смольном решался вопрос о закрытии этой полосы. Однако как велосипедисту ехать по велодорожке безопасно и быстро.

Дальше я свернул на Гороховой и двинулся в сторону Обводного канала. Там, к сожалению, велодорожек не обнаружилось, зато есть пустынный тротуар, пролегающий по набережной.

Подъезжая к ТЦ "Лиговъ", я увидел, как люди паркуют свои велосипеды к заборам. Сейчас в городе активно строят велопарковки, однако их недостаточно, чтобы велолюбители перестали парковать своих "коней" вдоль оград, особенно рядом с ТЦ: камеры там есть, а людей много, так что вряд ли вор сможет с легкостью украсть велосипед.

После Обводного канала я свернул на Нефтяную дорогу — скоро конечная точка. В целом, эксперимент оказался удачным, однако дорожная велоинфраструктура оборудована далеко не везде, узкие улицы могут добавить нерешительности начинающему велосипедисту, а в воздухе витает конфликт между авто и велотранспортом.

Мы любим велотематику, например, ранее мы рассказывали, как "Твой бюджет" прокомментировал плохую реализацию проекта велопарковок у "Беговой".



Фото, видео: Pitet.TV