Более 150 тыс. петербуржцев отказались от бумажных счетов

Абоненты "Петроэлектросбыта" отказываются от бумажных квитанций на оплату ЖКУ.

В четверг, 28 октября, в пресс-службе АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" поделились с Piter.tv промежуточными итогами всероссийской акции в Международный день без бумаги.

Так, 150 676 горожан уже внесли свой вклад в бережное отношение к природе и отказались от получения бумажных счетов. "Петроэлектросбыт" является участником всероссийской кампании "Каждое дерево на счету", целями которой являются призыв к рациональному использованию ресурсов, сокращению потребления бумаги, и использованию безбумажных технологий. За 2 месяца с момента старта акции по всей России уже удалось сохранить 45 реальных деревьев и избавить планету от лишних 1,876 тонн мусора.

Через личный кабинет на сайте компании можно отказаться от бумажных счетов в пользу получения писем на электронную почту.

После подписки на электронный счёт платёжный документ будет мгновенно приходить на электронную почту и в личный кабинет. Ещё одно преимущество цифровой квитанции – на один e-mail можно оформить доставку счетов сразу по нескольким адресам.

Ранее мы писали, что в России увеличатся тарифы по ЖКХ.

Фото: Piter.TV