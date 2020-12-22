В России увеличатся тарифы по ЖКХ

В этом году средняя сумма квитанции за услуги ЖКХ составил 3,4 тыс. рублей.

Глава Организации народного контроля в ЖКХ Наталья Чернышева оценила эффект от заявленной вице-премьером Маратом Хуснуллиным реформы по установлению экономически обоснованных тарифов. Она считает, что в дальнейшем россиян ожидает рост тарифов по ЖКХ. Об этом пишет "Московский комсомолец".

По словам Чернышевой, рост тарифов выше уровня инфляции отразится на всех, а адресная поддержка предоставится ограниченному кругу россиян.

Если отвязать рост тарифов от уровня инфляции, то мы можем увидеть увеличение счетов на 10-12% и более. Наталья Чернышева, глава Организации народного контроля в ЖКХ

Топ-менеджер в области финкоммуникаций Андреяй Лобода сказал, что за девять месяцев этого года средняя квитанция за услуги ЖКХ в России составила 3,4 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что в европейской части России в крупных городах владельцы двухкомнатных квартир платили зимой в срелнем порядка 8 тыс. рублей, а летом – 4-5 тыс. рублей.

Экономист добавил, что план правительства по сдерживанию тарифов уровнем инфляции рискованный, потому что ресурсники будут обосновывать рост расценок модернизацией коммунальных сетей, но на деле это не всегда так.

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