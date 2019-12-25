В "Петроэлектросбыте" рассказали об изменениях в квитанции

Для некоторых абонентов в квитанцию включат плату за кабельное телевидение и радио.

Петербуржцы получат в ноябре новую форму квитанции "Петроэлектросбыта". В ней будет абонентская плата за кабельное телевидение, а также Интернет и радиоточку для определенных абонентов.

В ноябре 2021 года "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" направит жителям Санкт-Петербурга квитанции, которые будут включать в себя начисление абонентской платы за кабельное телевидение и интернет абонентам ООО "КТВ" (г. Петергоф) и услуги связи проводного радиовещания (радио) в пользу ФГУП РСВО СПб (19 тыс. действующих лицевых счетов). говорится в официальном сообщении.

Собственники жилых домов, которые находятся под управлением УК "ЖилКомплекс", УК "ЖКС №1 Кировского района" и УК "НеваСпецСервис", начнут получать единый платежный документ на все услуги ЖКХ. В него будет включена электроэнергия, горячая и холодная вода, содержание жилого помещения и взнос на капремонт, а также отопление и водоотведение.

В компании отметили, что "Петроэлектросбыт" продолжает привлекать новых поставщиков услуг, чтобы объединить все в единый платежный документ.

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Фото: Piter.TV