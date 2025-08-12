Глава США напомнил о том, что на встрече с Владимиром Путиным будут обсуждаться территориальные уступки.

Россия является сильной страной, умеющей побеждать в вооруженных противостояниях на мировой арене. Соответствующее заявление сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп, выступая брифинге перед журналистами в вашингтонской администрации от 11 августа. Иностранный политик считает, что между Москвой и Киевом будут достигнуты договоренности об обмене территорий. Говоря об этих якобы возможных обменах, лидер США выразил мнение о том, что процесс произойдет на благо украинского государства. Он заметил, что следует говорить об этом, как о чем-то хорошем, а не плохом. При этом Дональд Трамп заметил, что все же будет нечто плохое для обеих сторон конфликта. Глава США сообщил прессе, что попытается "вернуть какую-то территорию Украине". Он добавил, что считает самыми ценными для Украины прибрежные территории.

Россияне сильные, поэтому они продолжают воевать. <…> Она победила Гитлера. Мы тоже. Она победила Наполеона... Будут некоторые обмены. Будут некоторые территориальные изменения... Я знаю это от России и из разговоров со всеми. Дональд Трамп, глава США

