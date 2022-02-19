Трамп приказал убрать портрет Обамы с видного места в Белом доме, пишет CNN

Глава США "разобрался" со своими предшественниками-оппонентами, перенеся из портреты подальше от глаз посетителей Белого дома.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп распорядился убрать портрет своего предшественника Барака Обамы на верхнюю площадку лестницы Белого дома. Там его не смогут видеть тысячи ежедневных посетителей. Соответствующее заявление сделал местный телеканал CNN со ссылкой на собственные информированные источники. Иностранные журналисты указали, что согласно протоколу вашингтонской администрации и сложившейся традиции, портреты последних президентов страны должны располагаться на самом видном месте. Речь идет о входе в резиденцию. На этой локации портреты глав государства могли видеть гости во время официальных и торжественных мероприятий, а также посетители на экскурсиях.

В настоящее время фотореалистичный портрет Обамы работы Роберта Маккарди висит в углу на верхнем пролете Парадной лестницы. Эта конструкция соединяет первый и второй этажи Белого дома. Доступ в указаннцую зону строго ограничен членами семьи президента, агентами Секретной службы США и небольшим количеством сотрудников. Портреты бывшего президента Джорджа Буша-младшего и его отца Джорджа Буша-старшего, с которыми ранее у президента-республиканца Дональда Трампа были натянутые отношения, также перенесены.

Фото: Белый дом