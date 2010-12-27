Встреча будет больше концептуальной.

"Нормандская четверка" утвердит "формулу Штайнмайера" в Париже 9 декабря. Стороны обсудят реализацию программы, а также обмен пленными между Киевом и Донбассом. Встреча будет носить концептуальный характер и станет дорожной картой. Об этом сообщили личные источники "Интерфакса".

"Формулу Штайнмайера" закрепят как основополагающую концепцию политического урегулирования конфликта. В документах будут содержаться "стимулы" для соблюдения перемирия в регионе. Власти Украины закрепят особый статус отдельных районов и порядок самоуправления. Однако конкретные шаги в данном вопросе установлены не будут.

Ранее Piter.tv писал о том, что российские специалисты помогут восстановить Нотр-Дам.

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