"Нэшвилл" проиграл "Анахайму", несмотря на первую шайбу Гурьянова за клуб

Игра закончилась со счетом 5:3.

"Анахайм Дакс" обыграл "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Ледовая встреча завершилась с результатом 5:3 (3:0, 1:0, 1:3) в пользу гостей арены. В составе команды победителей шайбы оппонентам забросили на 12, 15, 18, 24 и 44 минутах игры спортсмены Райан Строум, Фрэнк Ватрано, Мейсон Мактавиш, Трой Терри и Радко Гудас. От хозяев отличились на 50, 58 и 60 минутах Александр Каррье, Филип Томасино и российский нападающий Денис Гурьянов. Для последнего данный гол стал дебютным в текущем сезоне НХЛ в составе "Нэшвилла". "Утки" прервали свою пятиматчевую серию поражений,

Также уточним, что российский защитник из "Анахайма" Павел Минтюков провел на льду 12 минут 53 секунды. Хоккеист отметился одной результативной передачей и завершил матч с показателем полезности "-2". Его партнер по клубу Илья Любушкин выступил 17 минут 2 секунды. Спортсмену удалось провести два силовых приема. Защитник завершил встречу с показателем полезности "0".

Таким образом "Анахайм" набрал 29 очков в 40 проведенных матчах. Клуб расположился на предпоследнем, седьмом место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона НХЛ. А "Нэшвилл" с 45 очками после 41 игры находится на четвертом месте в списке Центрального дивизиона. В следующем матче "утки" в ночь на 12 января по московскому времени сыграют выездную игру против "Каролины Харрикейнз". "Предаторз" 13 января в гостях встретятся с "Даллас Старз".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET