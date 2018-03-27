"Не плакать, а реветь хочется": Путин приехал в Кемерово

Сегодня утром, 27 марта, Президент РФ Путин В.В. приехал в Кемерово. Путин почтил память погибших, осмотрел сгоревший ТЦ, выслушал доклад о ликвидации последствий трагедии. После совещания глава государства навестил в больнице пострадавших и встретился с инициативной группой возмущенных кемеровчан.

Сегодня утром, 27 марта, Президент РФ Владимир Путин приехал в Кемерово.

Приехав в Кемерово, В.В. Путин первым делом почтил память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в минувшее воскресенье и возложил цветы к спонтанно возникшему мемориалу у стен торгового центра. Затем Владимир Путин и полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осмотрели фасад сгоревшего кемеровского ТЦ.

После чего Владимир Путин направился на совещание посвящённое ликвидации последствий пожара в кемеровском ТЦ.

Что у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей — из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства. В.В.Путин, Президент РФ

Выслушав доклады о ходе ликвидации последствий трагедии и ходе расследования причин и всех обстоятельств пожара Владимир Путин признался, что услышав это все, хочется не просто реветь, а кое-что другое.

"Первые чувства это не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь то, что здесь сказано уже другие чувства возникают. Нужно дать правовую оценку каждого должностного лица. В.В. Путин, Президент РФ

После совещания Президент навестил в больнице пострадавших во время пожара в "Зимней вишне". В областной больнице скорой медицинской помощи глава государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, который во время пожара выпрыгнул с 4 этажа ТЦ. (Видео прыжка Piter.TV публиковал ранее). Иван сказал, что чувствует себя нормально. Во время пожара он был в ТЦ вместе с отцом. Также Владимир Путин поговорил с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать детей из горящего ТЦ, Глава государства пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

После общения с пострадавшими Владимир Путин провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Президент призвал не сомневаться в официальных данных по числу погибших в ТЦ. А также глава государства пообещал гражданам, что все виновные в трагедии будут наказаны.

Видео: YouTube/Roman Prag

Фото: kremlin.ru, Telegram