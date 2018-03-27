Трагедия в Кемерово: Пожарная сигнализация в ТЦ не работала с 19 марта

Александр Бастрыкин на совещании в Кемерово доложил Путину, что пожарная сигнализация не работала в ТЦ "Зимняя вишня" с 19 марта.

Сегодня утром, 27 марта, В Кемерово приехал В.В. Путин. Он возложил цветы к спонтанному мемориалу возле ТЦ "Зимняя вишня" и почтил память погибших минутой молчания. Затем Владимир Путин и полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осмотрели фасад сгоревшего кемеровского ТЦ.

После Владимир Путин направился на совещании, посвящённое ликвидации последствий пожара в кемеровском ТЦ.

Что у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей — из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства. В.В.Путин, Президент РФ

Александр Бастрыкин на этом совещании сказал, что пожарная сигнализация не работала в ТЦ "Зимняя вишня" с 19 марта. И никто ее починкой не занимался. При этом исправно работала система оповещения, однако охранник не включил ее.

Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек. Александр Бастрыкин

На опубликованных кадрах в социальных сетях первых минут пожара в торговом центре действительно нет никакого даже намека на сигнализацию и оповещение.

Видео: ВК, Инцидент Кемерово