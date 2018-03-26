Трагедия в Кемерово: Число погибших возросло до 53, еще 16 человек считаются пропавшими

Появились обновленные данные и погибших и пострадавших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Накануне, 25 марта, в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел страшный пожар.

Воскресным днем в начале весенних каникул в торгово-развлекательном комплексе было особенно многолюдно и было очень много детей. Пожар начался в районе детских игровых зон. На данный момент пожар локализован, но в некоторых точках сохраняется сильное задымление. Пожарные продолжают разбор завалов. Это осложняется тем, что два из трех кинозалов 4 этажа ушли на третий.

На данную минуту сообщается, что обследовано 70% здания. 16 человек числятся пропавшими без вести. По некоторым данным погибших уже 53 человека, в том числе и дети. Очевидцы и местные жители рассказывают, что входы и выходы в кинозалы обычно плотно закрыты и во время сеанса выйти оттуда не предоставляется возможным.

По одной из версий пожар начался из-за шалости детей с огнем. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Видео и фото: ВК, Инцидент Кемерово