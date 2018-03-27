В Кемерово люди вышли на митинг и требуют отставки Амана Тулеева

В социальных сетях появились сообщения с фото и видео из митингующего Кемерово.

Сегодня, 27 марта, в день траура по погибшим в ТЦ "Зимняя вишня" Кемеровчане вышли на стихийный митинг на площадь к зданию областной администрации.

Горожане хотят знать всю правду о трагедии в торговом центре в минувшее воскресенье. Требуют отставки местной власти и лично Амана Тулеева. К митингующим вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. По сообщениям в социальных сетях собралось около 4 тысяч человек.

Кроме всего прочего некоторые люди широко обсуждают количество жертв страшного пожара в "Зимней Вишне". На стихийном митинге Сергей Цивилев сказал, что отвечает за свои слова и предложил горожанам создать группу и съездить в морг и в ТЦ "Зимняя вишня". Из числа митингующих выбрали 5 самых активных делегатов, не верящих официальным данным и вместе с главой города поехали в морг. Для этих целей им выделен муниципальный автобус.

Видео: Telegram/MDK