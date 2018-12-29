В Ульяновском ТЦ во время возгорания в детской игровой зоне никого не эвакуировали

Очевидцы опубликовали видео в соцсетях и рассказали об увиденном.

Накануне, 10 января, в Ульяновском ТЦ "Созидатель" произошло возгорание в детской игровой зоне, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.

Автор видео сообщает, что ЧП произошло около 16 часов 10 января. Загорелся один из светильни ков в детской игровой зоне. На опубликованных кадрах видно, что под потолком открытым огнем горит один из светильников, расплавленные горящие куски пластмассы падают на пол. Один из работников ТЦ забирается по лестнице к огню и тушит его огнетушителем. На видео также слышатся детские голоса.

Сообщается, что пожарная сигнализация не работала, а детей и взрослых никто не собирался выводить из задымленного и опасного помещения.

Даже пожарная сигнализация не сработала. Детей никто не выводил, они как играли так и продолжали. Только после того как едкий дым заполонили ползала родители стали собирать и выводить детей.

Жители города надеются, что соответствующие органы проведут проверку по данному видео.

Видео: ВК Ульяновск Новости