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В Ульяновске расследуется уголовное дело по фактам мошенничества в сфере электроэнергии

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Отмечается, что злоумышленниками был получен незаконный доход на сумму более 580 млн рублей.

В Ульяновске расследуется уголовное дело по фактам мошенничества в сфере регулирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, организатор и пятеро его подельников зарегистрировали несколько юридических лиц в качестве объектов электросетевого хозяйства. В период с 2019-го по 2023 года злоумышленники предоставляли в региональное агентство по регулированию цен и тарифов завышенные сведения о количестве эксплуатируемого оборудования для удорожания тарифа потребителю. Они также направляли в контролирующие органы умышленно заниженную информацию о полученном доходе.

Отмечается, что злоумышленниками был получен незаконный доход на сумму более 580 млн рублей. Подозреваемых задержали при силовой поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Оренбургской области полицейские в результате миграционного рейда выявили 17 нелегалов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: мошенничество, уголовное дело, ульяновск, электроэнергия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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