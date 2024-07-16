В Ульяновске расследуется уголовное дело по фактам мошенничества в сфере электроэнергии

В Ульяновске расследуется уголовное дело по фактам мошенничества в сфере регулирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, организатор и пятеро его подельников зарегистрировали несколько юридических лиц в качестве объектов электросетевого хозяйства. В период с 2019-го по 2023 года злоумышленники предоставляли в региональное агентство по регулированию цен и тарифов завышенные сведения о количестве эксплуатируемого оборудования для удорожания тарифа потребителю. Они также направляли в контролирующие органы умышленно заниженную информацию о полученном доходе.
Отмечается, что злоумышленниками был получен незаконный доход на сумму более 580 млн рублей. Подозреваемых задержали при силовой поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Оренбургской области полицейские в результате миграционного рейда выявили 17 нелегалов.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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