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Павел Дацюк приедет в Волхов на открытие празднования 80-летия хоккея
Вчера, 22:12
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Павел Дацюк приедет в Волхов на открытие празднования 80-летия хоккея

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Легенда мирового хоккея Павел Дацюк встретится с болельщиками в Волхове.

В Волхове 24 октября дадут старт празднованию 80-летия отечественного хоккея. В мероприятиях примет участие олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по спорту Ленинградской области.

Праздничная программа начнется в 10:00 с хоккейного матча на Ледовой арене Волхова. Там же состоится торжественное открытие мероприятий, посвященных юбилею российского хоккея.

В 12:30 в городском Доме культуры пройдет встреча с Павлом Дацюком. Также запланированы награждение тренеров и хоккеистов Ленинградской области, фотосессия и автограф-сессия с именитым спортсменом.

Дацюк стал чемпионом России и мира, завоевал олимпийское золото, дважды выиграл Кубок Стэнли и стал обладателем Кубка Гагарина. В 2024 году его включили в Зал хоккейной славы в Торонто.

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Фото: pxhere.

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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