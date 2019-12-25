Павел Дацюк приедет в Волхов на открытие празднования 80-летия хоккея

Легенда мирового хоккея Павел Дацюк встретится с болельщиками в Волхове.

В Волхове 24 октября дадут старт празднованию 80-летия отечественного хоккея. В мероприятиях примет участие олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по спорту Ленинградской области.

Праздничная программа начнется в 10:00 с хоккейного матча на Ледовой арене Волхова. Там же состоится торжественное открытие мероприятий, посвященных юбилею российского хоккея.

В 12:30 в городском Доме культуры пройдет встреча с Павлом Дацюком. Также запланированы награждение тренеров и хоккеистов Ленинградской области, фотосессия и автограф-сессия с именитым спортсменом.

Дацюк стал чемпионом России и мира, завоевал олимпийское золото, дважды выиграл Кубок Стэнли и стал обладателем Кубка Гагарина. В 2024 году его включили в Зал хоккейной славы в Торонто.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

Фото: pxhere.