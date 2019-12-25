Павел Дацюк приедет в Волхов на открытие празднования 80-летия хоккея

В Волхове 24 октября дадут старт празднованию 80-летия отечественного хоккея. В мероприятиях примет участие олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по спорту Ленинградской области.
Праздничная программа начнется в 10:00 с хоккейного матча на Ледовой арене Волхова. Там же состоится торжественное открытие мероприятий, посвященных юбилею российского хоккея.
В 12:30 в городском Доме культуры пройдет встреча с Павлом Дацюком. Также запланированы награждение тренеров и хоккеистов Ленинградской области, фотосессия и автограф-сессия с именитым спортсменом.
Дацюк стал чемпионом России и мира, завоевал олимпийское золото, дважды выиграл Кубок Стэнли и стал обладателем Кубка Гагарина. В 2024 году его включили в Зал хоккейной славы в Торонто.
Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.
Фото: pxhere.
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