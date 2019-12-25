Почти 100 коттеджных посёлков Ленобласти столкнулись со спорами из-за дорог

В Ленобласти проверят проблемные коттеджные посёлки до 1 декабря.

В Ленинградской области выявили 96 коттеджных посёлков, в которых возникли проблемы с проездом к домам и использованием общего имущества. Такие территории с июля обнаружили в семи муниципальных образованиях региона. Ситуацию обсудили на круглом столе под руководством вице-губернатора Евгения Барановского.

На данный момент власти установили три публичных сервитута, касающихся территорий возле Цвелодубово, в СНТ "Сосновая Поляна" и массиве Онейлово. Документы ещё по восьми территориям направили в прокуратуру.

Муниципальным властям поручили до 1 декабря рассмотреть обращения жителей. Если действующее законодательство позволяет обеспечить доступ к домам, решения должны принимать на местном уровне. В случаях, требующих урегулирования правовых споров, к работе готовы подключиться региональные власти. Вопросы, которые невозможно решить в рамках существующих механизмов, планируют передавать на федеральный уровень.

Комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области подготовил законопроект, который учитывает особенности коттеджных посёлков на землях разных категорий. Документ намерены направить на дальнейшее рассмотрение при участии сенаторов от региона.

Кроме того, власти прорабатывают решения для новых массивов индивидуального жилищного строительства. Дороги, инженерные сети и другую необходимую инфраструктуру предлагают закладывать уже на этапе подготовки проектов планировки территорий.

Ранее на площади Темирканова обследовали участок для выхода со станции "Театральная".

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