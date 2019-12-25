МВД: Мошенники с помощью ИИ подделывают голоса учителей для обмана родителей

В полиции объяснили, как защищаться от криминальной схемы.

Мошенники с помощью искусственного интеллекта (ИИ) притворяются учителями и обманывают родителей школьников. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на материалы, предоставленные российскими правоохранительными органами. В тексте документов говорится о том, что на территории страны аферисты стали активно использовать возможности современных технологий. В частности, злоумышленники подделывают голоса классных руководителей и преподавателей. Далее под предлогом "срочной проблемы" они выманивают денежные средства и коды из СМС у родственников детей.

В МВД пояснили, что основная опасность кроется в том, что голос звонящего может быть практически идентичен настоящему. В полиции рекомендуют гражданам не пытаться сразу выполнять просьбу человека, который представился преподавателем. Важно прервать звонок, после чего самостоятельно позвонить классному руководителю или учителю. Кроме этого у звонящего можно спросить, обращались ли другим к родителям с подобными просьбами.

Появилось видео нападения на девятилетнюю школьницу в подъезде Петербурга.

Фото: Piter.tv