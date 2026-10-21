Появилось видео нападения на девятилетнюю школьницу в подъезде Петербурга

В Петербурге показали кадры нападения мужчины на школьницу в лифте.

Видеозапись, связанная с нападением на девятилетнюю школьницу в подъезде жилого дома в Невском районе Петербурга, появилась в Сети. Подозреваемого в преступлении задержали сотрудники уголовного розыска, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 октября, около 19:00 в доме № 36 на Советском проспекте. По данным полиции, мужчина зашел в лифт вместе с девочкой, применил к ней физическую силу и вытолкнул на лестничную площадку девятого этажа.

На шум и крики ребенка вышла соседка. Она спугнула нападавшего, после чего он скрылся. Школьнице потребовалась медицинская помощь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили подозреваемого во 2-м Рабфаковском переулке. Им оказался 38-летний местный житель. Мужчину передали следственным органам.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ.

Ранее мы сообщали, что школьницу насмерть засыпало песком на пляже в Нижнем Тагиле.

Видео: MAX/Ирина Волк