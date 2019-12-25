Ленобласть встретит пятницу облачной погодой и небольшим дождем

В Ленинградской области в пятницу, 23 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к концу дня местами пройдет небольшой дождь.
Ночью температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, а в отдельных районах похолодает до -2 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +7…+12 градусов.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/с. Ночью существенных осадков не ожидается. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди.
Фото: Piter.TV
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