Ленобласть встретит пятницу облачной погодой и небольшим дождем

До +12 градусов прогреется воздух в Ленобласти в пятницу.

В Ленинградской области в пятницу, 23 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к концу дня местами пройдет небольшой дождь.

Ночью температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, а в отдельных районах похолодает до -2 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +7…+12 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/с. Ночью существенных осадков не ожидается. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди.

Фото: Piter.TV