Петербург 23 октября накроет облачность

Пока существенных осадков не ожидается.

Петербург в пятницу, 23 октября, останется на западной периферии постепенно теряющего силы антициклона. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

На фоне понижающегося атмосферного давления облаков в небе станет больше, но пока существенных осадков не ожидается, а на территории области они уже возможны.

Температура воздуха в городе +10…+12 градусов, в Ленобласти +7…+12 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Давление составит 765 миллиметров рт. ст., что выше нормы.

В субботу местами пройдут небольшие дожди, ночью +7…+9 градусов, днем +10…+12 градусов.

Ранее на Piter.TV: в выходные в Петербурге будет тепло и дождливо. Немного свежее станет и ветер – его порывы составят до 7-12 м/с. Температура останется выше нормы.

Фото: Piter.TV