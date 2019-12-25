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В выходные в Петербурге будет тепло и дождливо
Сегодня, 15:33
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В выходные в Петербурге будет тепло и дождливо

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Немного свежее станет и ветер: его порывы составят до 7-12 м/с.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде, которая ожидается в выходные. 

Антициклон медленно отходит к востоку, а на его месте в воскресенье появится пониженное атмосферное давление. В пятницу вечером и субботу пройдут локальные небольшие дожди. 

Так что пятница станет последним днем этого великолепного периода второго прихода антициклона в наш регион. 

Александр Колесов, синоптик 

Немного свежее станет юго-восточный и южный ветер: его порывы составят до 7-12 м/с. Температура воздуха останется выше нормы – по ночам в пределах +6…+8 градусов, днем до +10…+12 градусов. 

Ранее на Piter.TV: биолог назвал сроки, когда медведи в Ленобласти уйдут в зимнюю спячку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: октябрь, погода
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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