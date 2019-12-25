В Ленобласти у пьяного водителя конфисковали Chery Tiggo 4 Pro

Жителя Гатчины приговорили к обязательным работам за пьяную езду без прав.

Жителя Гатчинского муниципального округа Ленинградской области приговорили к обязательным работам за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, мужчина лишился автомобиля Chery Tiggo 4 Pro, который суд постановил обратить в доход государства.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области 22 октября, ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Несмотря на это, 7 декабря 2025 года он вновь сел за руль в состоянии опьянения. При этом мужчина был лишен водительских прав. Его остановили на проспекте 25 Октября в Гатчине.

Суд назначил нарушителю 240 часов обязательных работ. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 6 месяцев. Автомобиль Chery Tiggo 4 Pro конфисковали в пользу государства.

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Фото: пресс-служба ГАИ