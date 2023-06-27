Суд приговорил экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу к 10,5 года колонии по делу "Зимней вишни"

Александр Мамонтов и Григорий Терентьев получили сроки заключения.

Центральный районный суд города Кемерова приговорил к 10,5 года колонии общего режима бывшего руководителя управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова. Мужчина обвинялся по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". В инстанции признали виновным подозреваемого по части 3 статьи 293 УК РФ, по части 3 статьи 160. Речь идет о преступной халатности, которая повлекла за собой по неосторожности гибель двух и более лиц, а также о растрате в особо крупном размере. Дополнительно фигурант расследования лишен на два года права занимать государственные должности.

Назначить наказание <...> по совокупности в виде 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафа 900 тыс. рублей... решение судьи

Известно, что приговор также получил заместитель бывшего главы МЧС Григорий Терентьев. Мужчина будет лишен свободы на 8,5 года. Помимо этого суд назначил обвиняемым штрафы в размере 900 и 120 тысяч рублей соответственно. Напомним, что Александр Мамонтов отрицал все обвинения и просил оправдать его. Специалист говорит о том, что не мог знать о нарушениях требований пожарной безопасности В ТЦ, а также не обладал полномочиями для того, чтобы остановить эксплуатацию здания. Фигурант дела добавил в суде, что не имел права организовывать внеплановую проверку здания. Напомним, что трагедия в "Зимней вишне" унесла жизни 60 человек, 37 из которых - несовершеннолетние.

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Фото и видео: Telegram / Mash