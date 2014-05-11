Петербургский суд встал на сторону отца, требующего внести в паспорт данные о погибших в "Зимней вишне" детях

Мужчина просил об этом, однако начальник отдела по вопросам миграции УМВД по Петроградскому району ответил, что это нецелесообразно.

В среду, 29 июня, Петроградский суд рассмотрел иск мужчины против МВД, который требовал, чтобы в его новый паспорт внесли сведения о его погибших детях, передают в объединенной пресс-службе судов.

Истец отправился менять паспорт по достижению 45 лет. К заявлению он приложил свидетельства о рождении троих детей – двое старших, не достигших 14-летия, погибли при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта 2018 года. Третий ребенок появился на свет в 2020 году.

Начальник отдела по вопросам миграции УМВД по Петроградскому району данные о старших детях не внесла. При этом мужчина просил об этом, однако она ответила, что это нецелесообразно.

Петербуржец требовал признать отказ незаконным и обязать отдел внести требуемые данные в его документ. Суд напомнил, что в паспорте производятся отметки о детях, не достигших 14-летия, а ответчики не представили доказательств, подтверждающих законность и обоснованность отказа. В связи с этим отказ признали незаконным, а отдел по делам миграции обязали рассмотреть заявление истца в десятидневный срок.

Напомним, что в "Зимней вишне" при пожаре погибли 60 человек, 37 из которых – дети.

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Фото: Piter.tv



