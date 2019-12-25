Петербуржец 25 лет обворовывал незапертые квартиры в присутствии жильцов

В последний раз он обворовал две квартиры в марте этого года.

Прокуратура Пушкинского района утвердила обвинительное заключение в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении краж. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, вечером 21 марта 2022 года обвиняемый зашел в подъезд жилого дома на улице Конюшенной в Пушкине, где пытался проникнуть в квартиры, дергая дверные ручки. Обнаружив, что одна из квартир не заперта, мужчина вошел внутрь, похитил из прихожей женскую сумку и деньги, причинив ущерб на общую сумму более 98 тысяч рублей. Аналогичным образом обвиняемый через незапертую дверь проник в квартиру, расположенную на Генерала Хазова.

В каждом случае хозяева квартир находились в других комнатах, обнаруживали пропажу имущества спустя некоторое время.

Указанный способ хищения обвиняемый применял на протяжении 25 лет, обходя квартиры и, дергая дверные ручки, проверял заперта ли входная дверь.

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Фото: Piter.tv