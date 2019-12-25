В Петербурге вынесли приговор влюбленной паре, укравшей телевизоры из хостела

Влюбленные грабители вынесли технику из двух комнат, выручив за нее по 6 тыс. рублей в скупке.

Петербургский суд приговорил к условным срокам парня и девушку, которые выкрали 2 телевизора во время свидания в хостеле на Киевской улице. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Преступление произошло в марте этого года. Пара влюбленных украла технику примерно на 13,4 тыс. рублей, а затем похитила еще 1 телевизор из комнаты. Позже грабители выручили по 6 тыс. рублей на скупке.

"Бонни и Клайд" признали свою вину. Они будут отбывать наказание на 2 года условно с испытательным сроком 2,5 года.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина угрожал ножом и требовал интима и тысячу рублей от 31-летней гостьи в Петербурге.

Фото: Piter.TV