Мужчина угрожал ножом и требовал интима и тысячу рублей от 31-летней гостьи в Петербурге

В одной из квартир дома в Учебном переулке 50-летний мужчина пытался изнасиловать 31-летнюю гостью. Его задержали, передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Полицейские установили, что мужчина, угрожая ножом, пытался принудить к половому акту женщину. После он продолжал угрожать и украл тысячу рублей. На месте происшествия изъяли пять липких лент со следами рук и нож. На мужчину завели уголовное дело по статье "Разбой". Задержанный сейчас находится в изоляторе.
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Фото: Piter.tv
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