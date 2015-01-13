Мужчина угрожал ножом и требовал интима и тысячу рублей от 31-летней гостьи в Петербурге

Задержанный сейчас находится в изоляторе.

В одной из квартир дома в Учебном переулке 50-летний мужчина пытался изнасиловать 31-летнюю гостью. Его задержали, передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейские установили, что мужчина, угрожая ножом, пытался принудить к половому акту женщину. После он продолжал угрожать и украл тысячу рублей. На месте происшествия изъяли пять липких лент со следами рук и нож. На мужчину завели уголовное дело по статье "Разбой". Задержанный сейчас находится в изоляторе.

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Фото: Piter.tv