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Пьяный "садовник" с секатором решил украсть из магазина на улице Стойкости кусок мяса
Сегодня, 13:08
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Пьяный "садовник" с секатором решил украсть из магазина на улице Стойкости кусок мяса

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Хулиган угрожал продавцу расправой.

Выпивший "садовник" попытался ограбить мясную лавку на улице Стойкости. Горожанин с секатором в руках хотел вынести из магазина кусок мяса. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. 

Работники заведения преградили путь воришке. Тогда мужчина бросил на пол филе и схватил бутылку водки. Стащить что-то "покупателю" было необходимо. Не думая, мужчина выпил спирт. Набравшись храбрости, петербуржец начал угрожать продавцам. 

Хулигана остановили росгвардейцы, которые приехали по первому сигналу. Известно, что мужчина имеет судимость. Сейчас дебошир находится в отделе полиции.

Ранее на Piter.tv: петербуржец скончался, разбивая с товарищем на спор бутылки об голову.

Фото: pixabay

 

Теги: мвд, напал на лавку, полиция, пьяный садовник, украл кусок мяса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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