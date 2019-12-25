Пьяный "садовник" с секатором решил украсть из магазина на улице Стойкости кусок мяса

Хулиган угрожал продавцу расправой.

Выпивший "садовник" попытался ограбить мясную лавку на улице Стойкости. Горожанин с секатором в руках хотел вынести из магазина кусок мяса. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Работники заведения преградили путь воришке. Тогда мужчина бросил на пол филе и схватил бутылку водки. Стащить что-то "покупателю" было необходимо. Не думая, мужчина выпил спирт. Набравшись храбрости, петербуржец начал угрожать продавцам.

Хулигана остановили росгвардейцы, которые приехали по первому сигналу. Известно, что мужчина имеет судимость. Сейчас дебошир находится в отделе полиции.

Ранее на Piter.tv: петербуржец скончался, разбивая с товарищем на спор бутылки об голову.

Фото: pixabay