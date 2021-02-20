В Петербурге арестовали программиста оборонного завода за оправдание терроризма

Силовиков также заинтересовала его страница в соцсети.

Программиста оборонного предприятия арестовали в среду, 22 июня, за оправдание терроризма. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Задержанному 49 лет, он работал гражданским специалистом по информационным технологиям на оборонном предприятии. Силовиков также заинтересовала его страница в соцсети. Мужчина выкладывал публикации, где оправдывал терроризм и не скрывал своей симпатии к отдельным неонацистским группировкам.

Ранее на улице Зои Космодемьянской забил фонтан высотой с 5-этажный дом. Реальный ущерб будет возмещен.

Фото: Piter.tv

