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В Петербурге арестовали программиста оборонного завода за оправдание терроризма
Сегодня, 19:37
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В Петербурге арестовали программиста оборонного завода за оправдание терроризма

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Силовиков также заинтересовала его страница в соцсети.

Программиста оборонного предприятия арестовали в среду, 22 июня, за оправдание терроризма. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. 

Задержанному 49 лет, он работал гражданским специалистом по информационным технологиям на оборонном предприятии. Силовиков также заинтересовала его страница в соцсети. Мужчина выкладывал публикации, где оправдывал терроризм и не скрывал своей симпатии к отдельным неонацистским группировкам.

Ранее на улице Зои Космодемьянской забил фонтан высотой с 5-этажный дом. Реальный ущерб будет возмещен.

Фото: Piter.tv
 

Теги: оборонный завод, программист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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