Конституционный суд признал ошибку в кодексе по жалобе петербургского программиста

Мамичев пожаловался на норму части третьей статьи 1260 Гражданского кодекса РФ, которая не позволила ему выиграть суд в трех инстанциях против бывшего работодателя/

Стало известно, что ституционный суд РФ признал ошибку в Гражданском кодексе в сфере авторского права по жалобе петербургского программиста Антона Мамичева Закон обязаны изменить, передает "Коммерсантъ".

Мамичев пожаловался на норму части третьей статьи 1260 Гражданского кодекса РФ, которая не позволила ему выиграть суд в трех инстанциях против бывшего работодателя — ООО "Интервим" (входит в Veeam Software). Программист просил компенсацию за разработку — программу eLearning Metadata Manager, которая предназначена для разработки контента на электронных курсах. По словам истца, после его увольнения из компании в 2016 году из программы пропал код, подтверждающий его авторство.

Формулировка ч. 3 ст. 1260 ГК РФ выглядит так: "Переводчик, составитель либо иной автор производного или составного произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания производного или составного произведения". Произведение посчитали составным потому, что при разработке автором были использованы сторонние файлы, без которых программа работать не будет.

Приморский суд Петербурга сначала встал на сторону Мамичева и взыскал с компании и "Интервима" 23 млн рублей. В последующих инстанциях программист проиграл суд. Теперь Конституционный суд признал неконституционной норму Гражданского кодекса, на которую ссылались судьи. Суды при пересмотре дела будут обязаны учесть позицию Конституционного суда.

Фото: Piter.tv

