На улице Зои Космодемьянской забил фонтан высотой с 5-этажный дом

Реальный ущерб будет возмещен.

Петербуржцы зафиксировали как минимум третий масштабный прорыв теплосети в городе за 22 июня. Он произошел у дома №3 по улице Зои Космодемьянской в Кировском районе.

Высота фонтана с температурой воды 40 градусов достиг пятого этажа. В этом здании располагается Театр у Нарвских ворот. Напомним, сегодня "Теплосеть" проводит свои испытания в этой зоне. Как сообщили в пресс-службе предприятия, час назад началась локализация дефекта.

Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен.

Ранее прорыв произошел на Рижском проспекте и Дровяной улице. В последнем случае автомобиль начал проваливаться в яму.

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