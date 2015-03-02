Петербуржцы стали чаще интересоваться IT-обучением спрос вырос на 13 процентов

Жители города активнее осваивают цифровые профессии и повышают квалификацию. Особенно популярны аналитика и программирование, а также групповые форматы занятий.

Жители Санкт-Петербурга стали проявлять больше интереса к освоению цифровых специальностей. В целом рост спроса на IT-обучение по итогам 2025 года составил 13 процентов, пишет "Бриф24" со ссылкой на исследование "Авито Услуги".

Особенно заметно вырос спрос на программы повышения квалификации – на 51 процент. В то же время интерес к освоению IT-профессий с нуля стал выше на 11 процентов, что может свидетельствовать о притоке новых специалистов в отрасль.

Среди направлений петербуржцев больше всего привлекают аналитика с ростом 59 процентов и программирование с увеличением на 38 процентов. При этом востребованность групповых форматов занятий выросла на 50 процентов, индивидуальных – на 11 процентов.

В "Авито Услугах" отметили, что рост интереса к IT-компетенциям отражает стремление горожан адаптироваться к цифровой экономике. Помимо этого, в Петербурге увеличивается спрос на профессиональные IT-услуги: горожане на 73 процента чаще обращались за диагностикой сетевого оборудования, на 43 процента – за услугами системных администраторов, на 6 процентов – за настройкой серверов.

Разработка комплексных проектов под ключ стала востребованней более чем в два раза, а создание компьютерных приложений – на 66 процентов.

Ранее мы сообщили о том, что запросы на зарплату в Петербурге выросли на 14% за год.

Фото: Pxhere