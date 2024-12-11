Запросы на зарплату в Петербурге выросли на 14% за год

По данным hh.ru, в январе 2025 года средние зарплатные ожидания петербуржцев составили 80 тысяч рублей.

Эксперты платформы hh.ru проанализировали рынок труда Санкт-Петербурга в начале 2025 года и выяснили, на какую оплату труда рассчитывают местные соискатели. Также они изучили, как изменялись доходы жителей города за последний год.

Средняя зарплата и изменения запросов

По данным hh.ru, в январе 2025 года средние зарплатные ожидания петербуржцев составили 80 тысяч рублей, что на 10 тысяч рублей (или 14%) выше, чем годом ранее. Самые высокие запросы отмечены у представителей стратегического консалтинга и топ-менеджеров — от 150 тысяч рублей. На втором месте находятся строители, которые ожидают не менее 120 тысяч рублей, а замыкают тройку лидеров IT-специалисты с запросами в среднем 102 тысячи рублей.

Наибольший рост зарплатных ожиданий зафиксирован у юристов, финансистов, бухгалтеров, строителей, консультантов по инвестициям, специалистов сырьевой отрасли, сотрудников сферы безопасности и автобизнеса — их запросы увеличились на 20 тысяч рублей за год.

Изменения зарплат в 2024 году

Опрос hh.ru показал, что в 2024 году 35% респондентов сообщили об отсутствии изменений в их зарплатах. У 38% доходы выросли, что стало рекордным показателем за последние четыре года: в 2021 году рост отмечали 27% опрошенных, в 2022 — 15%, а в 2023 — 25%. Лишь 18% респондентов сообщили о снижении доходов, что является самым низким показателем за последние годы.

Рост доходов практически не зависел от пола: у 37% мужчин и 35% женщин зарплаты увеличились. Наибольший рост был зафиксирован у работников в возрасте 25-34 лет (42%). Молодежь 18-24 лет сталкивалась с повышением зарплат в 38% случаев, а среди сотрудников старше 45 лет рост доходов отмечали реже — 25%.

Лидеры и аутсайдеры по отраслям

Чаще всего рост зарплат фиксировался в следующих сферах:

– Закупки (46%),

– Туризм, гостиницы, рестораны (45%),

– Производство и сервисное обслуживание (43%),

– Управление персоналом и тренинги (43%).

Наибольшее снижение доходов наблюдалось у специалистов в областях безопасности (23%), обслуживания и домашнего персонала (23%), медицины и фармацевтики (22%), а также розничной торговли (20%).

Ранее стало известно, что почти 20% петербуржцев критикуют ценности своего работодателя.

Фото: unsplash