В Госдуме предложили вернуть IT ипотеку для Петербурга

Льготную ипотеку для айтишников хотят снова распространить на столицы.

В Государственной думе выступили с инициативой вернуть возможность оформления льготной IT-ипотеки для специалистов, работающих и приобретающих жилье в Москве и Санкт-Петербурге. С соответствующим обращением к вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Российской Федерации Дмитрию Григоренко выступил первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев.

В обращении депутата отмечается, что возобновление действия программы льготной ипотеки для IT-специалистов в Москве и Санкт-Петербурге будет способствовать укреплению кадрового потенциала отечественной IT-отрасли, росту ее конкурентоспособности, а также реализации государственной политики в сфере цифровой экономики и технологического суверенитета. Дмитрий Гусев напомнил, что постановлением правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 года были утверждены общие условия предоставления субсидий для компенсации недополученных доходов по льготным ипотечным кредитам для IT-специалистов. По его словам, данный документ носил общегосударственный характер и изначально не предусматривал исключений для отдельных регионов.

В дальнейшем, как указал депутат, были скорректированы внутренние нормативные акты, включая решение о порядке предоставления субсидий, принятое "ДОМ.РФ" и опубликованное Министерством цифрового развития Российской Федерации. Этим решением установлено, что программа IT-ипотеки не распространяется на объекты недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, а также на заемщиков, работающих в этих городах.

Фото: Piter.tv