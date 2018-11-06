Опубликовано видео с места трагедии, где в пожаре погибли 6 детей и двое взрослых в Кемеровской области

Пожар произошел около 5 часов утра 6 ноября.

В городе Юрга Кемеровской области сгорел частый дом, в огне сгорели заживо 5 детей, еще один ребенок скончался в больнице.

Около 5 часов утра (по местному времени) 6 ноября в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о пожаре в одном из частных домов города Юрги. После ликвидации пожара в доме обнаружено 7 тел погибших. Среди погибших 5 детей в возрасте от 2 до 12 лет. Также с этого адреса в больницу госпитализирована 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, который скончался в больнице.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следственный комитет РФ

В настоящее время ведется расследования причин пожара и все обстоятельства произошедшего. Выясняется также, была ли семья благополучной. На месте пожара работают следователи и криминалисты. Расследование уголовного дела продолжается. По сообщениям в СМИ, основные версии пожара: короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем при курении, воспламенение от золы. Жилье семья арендовала.

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Видео: Следственный комитет РФ