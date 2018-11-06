Американские военные пожаловались на опасный перехват их самолета российским Су-27 у границ России

Американские военные опубликовали видео перехвата их самолета российским истребителем. Минобороны прокомментировал жалобы США.

Российский истребитель выполнил "перехват" американского самолета-разведчика у границ России над Черным морем.

Американские военные пожаловались, что российский истребитель совершил опасный маневр рядом с их самолетом радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries. В их сообщении говорится, что инцидент произошел в небе над Черным морем над нейтральными водами 5 ноября. Российский самолет "на форсаже" сделал 2 пролета рядом с самолетом ВМС США, отчего американские летчики испытали турбулентность после первого и колебания после второго. Продолжительность перехвата составляла 25 минут. Также американские военные напомнили российской стороне о соблюдениях соглашения от 1972 года о предотвращении инцидентов в воздухе. Кроме этого в ВМС США сообщают, что они не нарушали границ РФ.

В Минобороны РФ прокомментировали заявление американских коллег. Сообщается, что дежурные средства контроля обнаружили у своих границ неопознанную цель, которая двигалась в сторону российской границы. На перехват был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО России. Су-27 подлетел к объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его, дождался, когда американский самолет изменит курс от границы России и вернулся на базу.

Видео: YouTube/ Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet