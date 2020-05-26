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Видео: В Хакасии 18-летняя автоледи без прав устроила гонки с полицией

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Девушки объяснили, что удирать от полиции стали от испуга.

В Хакасии две девушки на авто устроили гонки с полицией.

Телеграм-канал "Опер слил" опубликовал видео погони за двумя девушками на авто. Сообщается, что нарушительницам по 18 лет и у них нет водительских прав.

Когда девушки были все-таки задержаны, они признались, что удирать от полиции стали от испуга, так как у них не было прав и им всего по 18 лет. Девушки сознались, что были не правы и обещали заплатить любой штраф.

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Видео: т-м канал "Опер Слил"

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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