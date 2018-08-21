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В Кемерово завершен снос ТЦ "Зимняя вишня"

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В сети появились кадры сноса последних конструкций печального известного торгового центра в Кемерово.

В Кемерово завершился демонтаж ТЦ "Зимняя Вишня", в котором в марте погибли 60 человек, большинство из которых дети.

Снос здания начинался ранее, но затем демонтаж был приостановлен. И вот сейчас ТЦ "Зимняя Вишня" полностью снесен. Такое решение было принято после сильного пожара, который произошел 25 марта 2018 года. Сначала здание было вещдоком в расследовании пожара. Затем здание решено было снести, а на его месте разбить сквер и установить памятник погибшим при пожаре.

Местные жители сообщают, что снос здания велся круглосуточно, не прекращаясь ни на минуту. Жильцы дома страдали от сильного шума и пыли. Также в соцсетях сообщают, что на том месте, где был стихийный мемориал установлен памятный камень.

Видео и фото: ВК, Инцидент Кемерово

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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