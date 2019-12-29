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В Новом Уренгое водитель переехал во дворе дома 5-летнего мальчика

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В сети опубликовано видео наезда.

Во дворе жилого дома мужчина переехал ребенка, который валялся на снегу.

Страшное ДТП произошло в микрорайоне Тундровый в Новом Уренгое. Ребенок скатился с горки и продолжил перекатываться по снегу, пока не докатился до дороги. Водитель иномарки не заметил ребенка, переехал его и протащил по двору несколько метров. Мужчина заметил сбитого ребенка и в срочном порядке привез мальчика в больницу, после чего скрылся. Ребенок с множественными переломами в больнице.

Позднее появились сведения, что полиция вычислила водителя и задержала. Все подробности выясняются.

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Видео: ВК, ЧП Ямал

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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