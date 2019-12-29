В Кемеровской области в ДТП погибли 5 человек

Пятый пострадавший скончался в реанимации.

В Кемеровской области в ДТП легковушки с "ГАЗелью" погибли 5 человек.

Жуткая авария произошла сегодня утром, 28 февраля около 8 утра на 20 километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк. По предварительным данным водитель минивэна "Toyota Noah" выехал на встречку и допустил лобовое столкновение с грузовой "ГАЗелью". После мощного удара машины загорелись.

До приезда спасателей очевидцы потушили горящие машины, закидывая их снегом. Но людей это не спасло. В ДТП погиб водитель и два пассажира иномарки, а также пассажир "ГАЗели". Водитель грузовика с травмами доставлен в больницу. Спустя время пришли печальные известия: водитель грузовика скончался в реанимации.

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Фото и видео: ВК, FBI Ленинск-Кузнецкий